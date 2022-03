HBO-serien DMZ kan få en andre sesong

HQ

Miniserien DMZ hadde premiere på HBO Max forrige uke og alle fire episoder ble sluppet samtidig. Den er basert på DC-tegneserien med samme navn og handler om en ny amerikansk borgerkrig. Miniserien deler verden med tegneserien, men forteller en helt ny historie om Alma "Zee" Ortega, spilt av Rosario Dawson (kjent som Ahsoka i The Mandalorian).

Gamere har lagt merke til at verden har en del likheter med den vi møtte i Mass Entertainments The Division, og serien er faktisk ganske bra. Nå virker det som at vi kan få flere DMZ-historier i fremtiden ettersom showrunneren Roberto Patino sier til Bleeding Cool:

"There's absolutely room for expansion. I had conversations in passing about [how] the DMZ is a huge world. It's a world that's predicated on either self-reclamation or reinvention itself, which means that it's full of incredible characters. I think, in any case, the limited series is sort of four-hour movie experience is the right format for any of these other stories and I have plenty of stories to tell about the DMZ. The answer is 'absolutely.' There's the good fortune to continue to live in the DMZ."

Har du sett DMZ selv ennå, og ser du frem mot mer fra denne brutale verdenen? Du kan se den nyeste traileren nedenfor.