He-Man er tilbake i en animert serie neste måned

Det ser ut til at Mattel har fått He-Man-bacillen igjen, og i forkant av premieren på Masters of the Universe har magasinet The Toy Book bekreftet at mer er på vei. Allerede neste måned kan vi tydeligvis se frem til en animert TV-serie på 20 episoder basert på filmen.

HQ

Den skal ha premiere 10. juni (det er uklart om alle episodene kommer på en gang eller om de spres ut over tid), og Matthew Brown skal være både manusforfatter og regissør. Den nye serien har fått tittelen Masters of the Universe: Tales from Eternia, og forhåpentligvis får vi snart se nærmere på den i en første trailer.