He-Man og Teela må redde hele Eternia i Masters of the Universe: Revolution

Om bare et par uker kan fans av Kevin Smiths versjon av Masters of the Universe -serien ta turen til Netflix for å se neste kapittel av dette animerte prosjektet. Dette blir den neste store fasen i serien, kjent som Masters of the Universe: Revolution, og vil fortelle historien om hvordan He-Man og Teela går sammen for å gjøre slutt på herredømmet til en langt mektigere Skeletor, som tidligere har beseiret de to heltene og erobret Eternia.

Serien vil nok en gang ha en ganske stor rollebesetning, inkludert Chris Wood som He-Man, Melissa Benoist som Teela, Mark Hamill som Skeletor, Lena Headey som Evil-Lyn, samt Keith David og William Shatner.

Serien kommer 25. januar, og du kan se hele traileren for serien nedenfor for å få et glimt av den animerte spenningen fansen kan glede seg til.