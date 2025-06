Heads of State ser latterlig, men actionfylt ut i siste trailer

HQ

Vi ble først introdusert for John Cena og Idris Elba som skuespillerduo i The Suicide Squad fra 2021 , der de to spilte henholdsvis Peacemaker og Bloodsport, og leverte et minneverdig par fylt med vittige drillerier og masse action. I sommer er denne duoen tilbake, men ikke som DCs antihelter.

Prime Video Elba og Cena skal debutere med filmen Heads of State, og dette er et prosjekt med et bokstavelig talt kjent navn, der Elba spiller Storbritannias statsminister og Cena USAs president. Med dette i bakhodet havner de to snart i en alvorlig og dødelig situasjon etter at Air Force One blir skutt ned, noe som fører til at duoen må flykte og kjempe for livet mens snikmordere og drapsmenn jakter på dem. Heldigvis får de litt hjelp av Priyanka Chopra Jonas' MI6-agent og Jack Quaids dyktige agent.

Det er vel unødvendig å si at det ikke er så mye mer du trenger å høre for å forstå hva slags film dette ser ut til å bli, men det ser ut til å bli en underholdende actionfest, noe den siste traileren beviser med bruk av mye vold, elegant koreografi, morsomme spøker og stikk, og utallige eksplosjoner.

Sjekk den ut nedenfor, alt før Heads of State gjør sin ankomst på Prime Video 2. juli.