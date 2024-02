Hearthstones nye utvidelse er fullpakket med nostalgi.

HQ

Hearthstone er 10 år gammelt. Som en som har spilt siden betaversjonen, får det meg til å føle meg ganske gammel. Hvor går årene? Tilsynelatende går de med til å lage noen interessante kort, for for å feire dette store jubileet gir Hearthstone bort noen nye kort og gir spillerne en ny utvidelse neste måned.

Du kan hente gratiskortene dine nå hvis du logger inn på PC eller mobil. Det er ett for hver klasse, og de lar deg legge til noen ikoniske kort fra klassens fortid i hånden din. Det finnes også den nøytrale legenden Harth Stonebrew, også kjent som Innkeeper, som erstatter hånden din med et ikonisk kort fra spillets fortid.

Så har vi Whizbang's Workshop, en ny utvidelse som kommer 19. mars. Kunngjøringsvideoen for utvidelsen viste frem noen ganske kule ting, blant annet en robot som du kan tilpasse etter hvert som du bygger kortstokken din. Dette gjør det mulig for spillerne å designe sine egne kort, og det finnes over 200 kombinasjoner å lage.

Sjekk ut kunngjøringsvideoen nedenfor: