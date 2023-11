Hearthstones spilldirektør avslører hvordan de finner på nye kort etter 10 år

HQ

Warcraft-universet gjør seg klar for noen store bursdager neste år. Ikke bare har vi World of Warcrafts 20-årsjubileum, men også Hearthstones 10-årsjubileum. Bortsett fra at vi alle føler oss litt eldre, viser Hearthstones 10-årsjubileum at kortspillet har klart å holde seg friskt i lang tid.

På BlizzCon nylig satte vi oss ned med spilldirektør Tyler Bielman og utøvende produsent Nathan Lyons-Smith for å snakke om hvordan Hearthstone klarer å komme med nye kort og utvidelser så ofte.

"Kortdesignteamet er helt utrolig", begynte Bielman. "Vi har et relativt ungt team som på en måte er, tror jeg, den tredje generasjonen av designteam i løpet av 10 år. Og de er på mange måter innfødte kortspillere. De har en enorm begeistring og lidenskap for spillet. De har god kontakt med fellesskapet. Så de er et godt barometer på hva som vil fungere og hva som ikke vil fungere. Det finnes et lager av ideer som flyter rundt, men det er aldri slik at vi sier: "Du må bruke noe fra denne listen, eller du må gjøre det der."</em>

Noe som både nye og gamle Hearthstone-spillere vil ha lagt merke til i den nye utvidelsen, er tillegget av catch-up-pakker. Nathan Lyons-Smith hadde følgende å si om viktigheten av dem:

"Den kommer til å se på samlingen din fra hver av de fem siste utvidelsene og gi deg mellom ett og ti kort for å hjelpe deg med å ta igjen og virkelig fylle ut samlingen din i hver av disse utvidelsene, noe som er flott, for det er det spillerne trenger for å kombinere med det nye Showdown in the Badlands-innholdet for å ha det gøy akkurat nå."

Har du spilt Hearthstones nye utvidelse, eller vil du komme tilbake til den til 10-årsjubileet? Ta en titt på hele intervjuet nedenfor: