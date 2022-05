Hele Call of Duty: Warzone 2-kartet tilsynelatende lekket

HQ

Activision har avslørt lanseringsdatoen til det nye Call of Duty: Modern Warfare II, men har ennå ikke villet snakke mer spesifikt om det kommende Call of Duty: Warzone 2. Tross dette ser det nå ut til at noe av det mest sentrale ved spillet allerede er lekket - nemlig kartet.

Den etablerte insideren Tom Henderson har nemlig avslørt dette via Try Hard Guides. Det skal imidlertid sies at det ikke er in-game, men en tegning basert på konkret informasjon om kartet.

Henderson sier dessuten at det forventes å være langt større enn i det originale Warzone, og at man blant annet kan svømme rundt mellom spesifikke lokasjoner.