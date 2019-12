Hele Marvel's Avengers kan spilles alene

Marvel's Avengers er fortsatt et litt forvirrende spillprosjekt, og utvikler Crystal Dynamics har i lang tid forsøkt å komme seg oven på en frustrerende vag avsløring på E3. Vi har visst i en stund at det er en dedikert singleplayer-kampanje, samt kooperative oppdrag ved navn Warzones, men nå har vi lært mer om disse.

Via en kort beskjed på Twitter har utvikleren avslørt at ikke nok med at man får en singleplayer-kampanje, man kan faktisk også spille de kooperative Warzone-oppdragene helt alene om man ønsker det. Dermed kan hele spillet oppleves uten å måtte samarbeide med andre spillere.

"Use the reclaimed Chimera helicarrier as the base of operations where you'll take on a variety of missions.

Hero Missions are single-player and part of the Campaign.

Warzone Missions can be played solo or with a group of up to 4 players.#EmbraceYourPowers #Reassemble"