Epic Game har i kjent stil gått over fra å gi oss ett eller to gratis spill i butikken sin hver uke til å ha et nytt hver eneste dag nå som julen nærmer seg...bare at de gjør et stort unntak det neste døgnet.

Nå kan du nemlig skaffe deg både Fallout, Fallout 2 og Fallout Tactics: Brotherhood of Steel gratis på Epic Games Store. Denne trilogien blir dine for evig tid uten å betale en krone så lenge du griper muligheten før klokken 17 i morgen.