Hele WWE 2K23-listen avslørt

Med måned igjen til utgivelsen av WWE 2K23, har Visual Concepts og 2K Sports nå bestemt seg for at det er på tide å avsløre hele vaktlisten for spillet. Den inkluderer nesten alle de nåværende bryterne i WWE, flere NXT-superstjerner samt tonnevis av legender, med den udødelige Hulk Hogan i spissen.

Hvis du av en eller annen grunn føler at det ikke er nok, og du trenger mer, vil det også være karakterpakker ved lansering for å kjøpe når WWE 2K23 slippes 17. Gå over denne måten for å sjekke ut hele listen og være forberedt på å sette det rullehjulet ditt i arbeid; det er en lang liste.