Helen Mirren: "James Bond må være en mann. Du kan ikke ha en kvinne"

I slutten av måneden får vi se både Helen Mirren og Pierce Brosnan spille sammen igjen i Netflix' filmatisering av The Thursday Murder Club. Filmen vil gjenforene paret som jobbet sammen så sent som tidligere i år for Paramount+s MobLand, og grunnen til at vi tar opp dette er at dette er grunnlaget for dobbeltintervjuet paret utførte med Saga Magazine.

I intervjuet dreide samtalen naturlig nok over på James Bond, som seg hør og bør når en tidligere 007 er tilgjengelig og til stede, og Mirren spiller en eks-spion i The Thursday Murder Club. Saga spurte duoen om den kommende neste James Bond-filmen og hvem de ønsker å se i rollene.

Mirren begynte med å si "Jeg er en feminist, men James Bond må være en mann. Du kan ikke ha en kvinne. Det fungerer bare ikke. James Bond må være James Bond, ellers blir det noe annet."

Brosnan utdypet dette med: "Jeg er så spent på å se den neste mannen komme på scenen og å se en helt ny sprudlende og levende karakter. Jeg elsker James Bond-verdenen. Den har vært veldig god mot meg. Det er en gave som fortsetter å gi. Og jeg er bare en del av publikum nå, som lener meg tilbake og sier: 'Vis oss hva du har tenkt å gjøre'."

Er du enig i Mirrens uttalelse om at den neste Bond må være en mann?