Hell Let Loose: Vietnam kunngjort for PC og konsoller

Hell Let Loose var en kompetent actionsimulator for flere spillere. Den ga oss utstyr, våpen og muligheter - resten var det opp til oss, de kjempende individene, å finne ut av. I likhet med andre populære skytespill kunne du velge en klasse og kjempe enten til fots eller i kjøretøy.

I Hell Let Loose: Vietnam er andre verdenskrig byttet ut med Vietnamkrigen. En viktig nyhet er muligheten til å styre helikoptre, som spilte en avgjørende rolle som transportmiddel for amerikanske soldater under konflikten. Spillet skal lanseres på PC, Playstation 5 og Xbox Series S/X i 2026. Du kan sjekke ut traileren for tittelen nedenfor. Hva synes du om Hell Let Loose?