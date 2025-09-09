Hellas og Tyrkia møtes i EuroBasket-semifinalen på fredag

HQ

Den første dagen av kvartfinalene i EuroBasket endte med de forventede seirene til favorittene Hellas og ubeseirede Tyrkia. Tyrkia slo Polen 91-77 og tok seg til semifinalen i EuroBasket for første gang siden 2001, med Alperen Sengun som den yngste spilleren i EuroBasket-historien til å ta en trippeldouble, med 19 poeng, 12 returer og 10 assists.

Samtidig slo Hellas Litauen 87-76, med NBA-stjernen Giannis Antetokounmpo, som gjorde 29 poeng, og nådde semifinalen for første gang siden 2009. De to nasjonene møtes i semifinalen på fredag.

De øvrige kvartfinalistene er Finland mot Georgia, bødlene til favorittene Serbia og Finland, og det som mange hadde forventet i finalen, Tyskland mot Slovenia.