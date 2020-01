Hellblade-skaperne avslører meget spennede Project: Mara

Ninja Theory har alltid vært kjente for å gi oss noen meget gode spill, men det var først med Hellblade: Senua's Sacrifice vi fikk se akkurat hvor spesielt studioet er. Med et ekstremt stort fokus på mental helse og reflektere dette med både presentasjon og gameplay fikk vi en opplevelse utenom det vanlige. Derfor er det veldig spennende at de har mer enn Senua'ss Saga: Hellblade 2 på lur.

Utviklerne har nemlig avslørt det som foreløpig kalles Project: Mara. Dette er et nytt eksperimentelt spill hvor de skal rette rampelyset mot mental terror og nye måter å fortelle historier på i spill. I motsetning til Hellblade vil dette, til tross for hva teasertraileren under indikerer, ha en mer jordnær fremstilling i realistiske omgivelser. Eller, omgivelse i entall, for vi har også fått en utviklerdagbok hvor de sier at det bare vil være én karakter og ett område i hele spillet.

Atter en gang skal de ha gjort mye forskning og fått hjelp fra både eksperter og personer som har opplevd lignende mentale lidelser, Dette vil ikke bli det eneste vi ser fra dem i årene fremover heller, for videodagboken annonserer også The Insight Project, et slags forskningsprosjekt hvor det talentfulle studioet skal prøve å skape opplevelser og spill som både kan representere og hjelpe folk med ulike mentale lidelser og problemer. Personlig synes jeg Ninja Theory og Microsoft skal ha mye skryt for å gjøre noe slikt, og jeg gleder meg til å se både Hellblade 2, Project: Mara og hva som kommer ut av The Insight Project fremover.

