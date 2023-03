Hellboy-omstarten har funnet sin hovedrolleinnehaver

Hellboy: The Crooked Man ble først avslørt for oss forrige måned, og likevel ser det ut til at den allerede har funnet sin hovedrolleinnehaver. Denne gangen har Millennium Media gått for Deadpool 2-skuespilleren Jack Kesy.

Jack Kesy er kanskje ikke et kjent navn ennå, ettersom hans mest bemerkelsesverdige opptreden er i den lille rollen som Black Tom i Deadpool 2. Men dette stopper ikke Hellboy: The Crooked Man fra å ha potensial til å være Kesys virkelige gjennomslag.

Handlingen i Hellboy: The Crooked Man foregår på 1950-tallet og vår paranormale detektiv oppdager et lite samfunn av hekser, ledet av en lokal djevel kjent som The Crooked Man.

Er du spent på Hellboy: The Crooked Man?

Takk, Deadline.