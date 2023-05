Helldivers II bekreftet for høsten 2023

En av de minst overraskende annonseringene i kveldens PlayStation Showcase var takket være lekkasjer annonseringen av Helldivers II, noe som sikkert er en av grunnene til at utviklerne i Arrowhead også har gitt oss en god del informasjon om spillet.

I motsetning til originalen går Helldivers II over til et tredjepersonsperspektiv slik at vi virkelig får føle kampene på nært hold. Sammen med opp til tre andre spillere skal du i kjent stil beseire tusenvis av insektlignende skapninger med en drøss av heftige våpen, miner, bomber, skjold, og hva det måtte være. Det er bare greit å huske at du fortsatt vil kunne skade partnerne dine med alt dette.

Forvent mye mer informasjon om alt dette i løpet av sommeren, for Helldivers II lanseres på PS5 og PC senere i år.