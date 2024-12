Helldivers II, Black Myth: Wukong, Call of Duty og Space Marine II rangerer blant Steams Best of 2024

HQ

Valve har gitt ut den årlige statistikken for sin Best of 2024-liste, som viser årets mest populære og mest innbringende spill. Som tidligere år får vi ikke nøyaktig inntektsstatistikk for hvert spill her, og i stedet har Valve plassert de 100 beste spillene i separate kategorier.

Platina dekker 1. til 12. spill, gull dekker 13. til 24., sølv er for 25. til 50. og bronse er for 51. til 100. Disse spillene er basert på bruttoinntektene i år, noe som betyr at titler som Fallout 4, Sekiro: Shadows Die Twice, Elden Ring og Baldur's Gate III blant andre er ganske imponerende.

Du kan sjekke ut hele listen her, men du vil sannsynligvis ikke bli overrasket over spillene som tar topplasseringene. Warhammer 40,000: Space Marine II, Helldivers II, Black Myth: Wukong, Call of Duty: Black Ops 6 og Palworld var spillene som ble utgitt i 2024 og klarte å oppnå Platinum-status. Andre titler på listen inkluderer Apex Legends, Dota 2, Counter-Strike 2, Destiny 2 og PUBG.

Kom favorittspillet ditt i 2024 med på Steams besteliste?