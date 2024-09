Helldivers II bringer våpen- og fiendeendringer den 17. september

HQ

Selv om Helldivers II fortsatt er en av årets største suksesser, har tredjepersons co-op-skytespillet blitt møtt med en god del tilbakeslag siden lanseringen, hovedsakelig på grunn av Arrowheads balanseringsinnsats. Folk er ikke sikre på hvorfor et PvE-spill trenger å gjøre favorittpistolen din verre, men endringer kommer, og utvikleren har lyttet.

I et nytt Steam-nyhetsinnlegg minner Arrowhead oss om 60-dagersplanen de hadde for å gjenopprette følelsen i Helldivers II. Nå ser vi akkurat hvordan det kommer til å endre seg. Den 17. september kommer en stor oppdatering som vil forbedre rustningsgjennomtrengning, anti-tankvåpen og en rekke andre våpen for å gjøre dem mer levedyktige.

Også visse fiender som Hulks, Impalers, Gunships, Devastators, Bile Titans og flere blir nedjusterte slik at spillerne skal føle at de har en sjanse til å komme seg ut av et oppdrag i live. Vi må se hvor effektive disse endringene er, men Arrowhead sier også at lukkede betatester har pågått de siste to helgene med spillere, så det vil ha kommet tilbakemeldinger.