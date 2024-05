Helldivers II fjernet fra Steam i 177 land

HQ

Alt gikk på skinner for Helldivers II, som satte den ene rekorden etter den andre for Sony på både PC og PlayStation. Men av en eller annen grunn bestemte Sony seg for å riste om på ting og kunngjorde rett før helgen at det nå ville være nødvendig med en PSN-konto for å spille på PC.

Utvikleren Arrowhead og Sony sa at det var et sikkerhetsproblem, noe som ble bredt utskjelt av samfunnet etter alle sikkerhetslekkasjene som har rammet Sony gjennom årene, og en bruker skriver på Steam-forumet :

"Ja, jeg kobler ikke kontoen min til PSN.

April 2011: Hackere får tilgang til personopplysninger om 77 millioner brukere av Sony PlayStation Network

Mai 2011: Personopplysninger om 25 millioner Sony Online Entertainment-kunder stjålet

Juni 2011: Sony Pictures-nettstedet hacket og avslørte en million kontoer

November 2014: Hackere stjeler 100 terabyte med data fra Sony Pictures

August 2017: Hackergruppe får tilgang til Sonys kontoer på sosiale medier

September 2023: Sony etterforsker påstått hacking

Oktober 2023: Sony varsler ansatte om datainnbrudd."

Men dette var bare en forsmak på mye verre problemer, for PSN er ikke tilgjengelig i store deler av verden, og i 177 land kunne brukerne plutselig ikke lenger spille spillet de hadde kjøpt, samtidig som det begynte å strømme inn voldsomt negative anmeldelser (i skrivende stund rundt 250 000), noe som nå har senket gjennomsnittsvurderingen mens Helldivers II er fjernet fra disse markedene.

Heldigvis har Steam vært så vennlige å la folk returnere spillet selv for de som har over 100 timer spilt, men om de til slutt vil sende regningen til Sony er uklart. Arrowhead-sjef Johan Pilestedt sier at han for tiden jobber hardt for å få Sony til å revurdere saken, men på X skriver han at det dessverre ikke er han som bestemmer:

"Jeg gjør alt jeg kan for å tale fellesskapets sak - men det er ikke jeg som har det siste ordet."

Pilestedt bemerker også på X at han skulle ønske det kunne vært valgfritt å opprette en PSN-konto, og at det første Helldivers også begynte å bli anmeldelsesbombet, noe han beklager.

Vi krysser fingrene for at Sony ombestemmer seg i løpet av mandagen og at folk faktisk får spille titlene de har kjøpt, og at en eller annen form for kompensasjon vil bli delt ut.

Hva synes du om Sonys handlinger og avgjørelser?