Helldivers II kåret til årets spill under TIGA Awards

HQ

Vinnerne fra 2024 TIGA Awards er kåret. Prisutdelingen fant nylig sted og bekreftet at Arrowheads populære flerspiller-actiontittel Helldivers II var årets spill, mens Sony Interactive Entertainment og Senua's Saga: Hellblade II også vant et par priser.

TIGA Awards tok imidlertid ikke bare for seg videospill, da seremonien også tok for seg årets utgiver, som gikk til nDreams, og årets beste store studio, som Rebellion vant. I tillegg ble det utdelt priser for beste utdanningsinstitusjon, beste talentutviklingsinitiativ, beste tekniske innovasjon og mye mer.

Du kan se hele listen over vinnere nedenfor, som rapportert av GamesIndustry.biz:

Beste action og eventyr:

Ninja Theory, Senua's Saga: Hellblade II

Beste arkadespill:

Playtonic Games, Elsie

Beste lyddesign:

The Chinese Room/Secret Mode, Still Wakes The Deep

Beste bruk av en lisens:

Sony Interactive Entertainment, Marvel's Spider-Man 2

Beste uformelle spill:

Newfangled Games, Paper Trail

Kreativitet i spill:

Newfangled Games, Paper Trail

Mangfold i spill:

Ninja Theory, Senua's Saga: Hellblade II

Beste utdannings-, seriøse eller simuleringsspill:

Slitherine, Command: Modern Operations

Kulturarv i spill:

Det kinesiske rommet/Secret Mode, Still Wakes The Deep

Beste fortelling i spill:

Sony Interactive Entertainment, The Last of Us Part II Remastered

Beste puslespill:

Sad Owl Studios, Viewfinder

Beste sosiale spill:

Prideful Sloth, Go-Go Town!

Beste strategispill:

Brightrock Games, Galacticare

Beste visuelle design:

Sony Interactive Entertainment, Helldivers 2

Beste VR/AR/MR/XR-spill:

Ubisoft Reflections & Ubisoft Leamington, Assassin's Creed: Nexus VR

Beste lille studio:

Dlala Studios

Beste leverandør av kunst, animasjon og trailere:

Big Farmer

Beste leverandør av lydtjenester:

SIDE

Beste medutviklingspartner:

Flix Interactive

Engasjement for MSG:

Room 8 Group

Forpliktelse til trivsel på arbeidsplassen:

Dovetail Games

Beste utdanningsinitiativ:

University of the West of England

Beste utdanningsinitiativ:

Universitetet i Staffordshire

Beste store studio:

Rebellion

Prisen for fremragende lederskap:

Simon Iwaniszak, grunnlegger og studiodirektør, Red Kite Games

Beste juridiske tjenester:

Lee & Thompson LLP

Beste utgiver:

nDreams

Beste leverandør av kvalitetssikring/lokalisering:

PTW

Beste rekrutteringsbyrå:

Big Planet

Beste tjenesteleverandør:

PitStop Productions

Beste talentutviklingsinitiativ:

Rocksteady Studios

Beste skatte- og regnskapsleverandør:

Johnston Carmichael

Beste tekniske innovasjon:

Sony Interactive Entertainment, Helldivers 2

Årets fremragende enkeltperson:

Patrick Buckland, Stainless Games

Årets spill:

Sony Interactive Entertainment, Helldivers 2