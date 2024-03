Helldivers II krever at vi kjemper for å få mechs

HQ

Nylig ble det bekreftet at mechs kommer til Helldivers II. Siden lanseringen har spillerbasen bedt om at det legges til mange nye funksjoner og stratagemer, men mechs sto definitivt øverst på listen.

Nå ser det ut til at i stedet for bare å fortelle oss når mech-oppdateringen kommer, får Helldivers II oss til å kjempe for å frigjøre mech-draktene våre. Planeten Tien Kwan, der mechene blir laget, har blitt angrepet av Automatons, noe som betyr at det kommer til å kreve at mange hopper på og kjemper i frihetens og demokratiets navn.

Mange spekulerer i at når planeten er frigjort, vil vi få tilgang til et nytt stratagem som gjør det mulig å tilkalle en mech. Insektene og robotene vil ikke skjønne hva som skjer.