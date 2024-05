Helldivers II leter etter en løsning på "sparkingen" av teammedlemmer under oppdrag

HQ

Det er få ting som er mer irriterende i flerspillerspill enn å bli kastet ut av et spill med vilje, spesielt når du har bidratt til den felles innsatsen ved å skaffe gjenstander og erfaring som du kan dele med andre spillere. Det finnes spill som prøver å redusere denne tendensen ved å innføre voldgift eller et klagesystem for de som rammes, men Arrowhead ser på hvordan man kan gjøre dette på en annen måte.

Helldivers II er ikke fremmed for dette. Det er en ganske dum praksis i romskytespillet, fordi all plyndringen som opptjenes går til alle teammedlemmer i sin helhet, uten å dele det opp. Likevel er det enkeltpersoner som "straffer" andre uten grunn i lobbyene sine, og sparker dem ut rett på slutten av spillet, før de samler belønningen. Heldigvis vil studioet løse dette problemet.

Ifølge et innlegg på Helldivers II subreddit vil et alternativ være at den utestengte spilleren fortsatt kunne få 25% av opplevelsen og tokens samlet i spillet, selv om de er utestengt fra spillet. Inspirasjonen til dette kommer fra en annen rombasert flerspillertittel, Deep Rock Galatic. Det vurderes også å innføre et omdømmesystem for spillerne, men dette vil kanskje skape andre "metaproblemer" med fellesskapet. Arrowhead Studios vurderer uansett fortsatt mulige løsninger og jobber med saken.

Har du blitt kastet ut av Helldivers II uten grunn?