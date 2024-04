Helldivers II-oppdatering øker laserkraften og gjør det vanskeligere å vinne uten en full tropp

HQ

Helldivers II har nettopp sluppet en stor oppdatering til spillet, som nedgraderer noen av favorittvåpnene våre, i tillegg til å forbedre noen som ikke helt får den kjærligheten de fortjener. Vi har også endelig fått den nerfen til brennende skade, nå trenger vi bare å stoppe galle-spyere fra å ha presis nøyaktighet.

I de fullstendige oppdateringsnotatene gikk Arrowhead Game Studios gjennom en rekke av spillets primære våpen, tunge våpen og mer og ga dem noen justeringer. Noen av disse justeringene er nerfs, som Quasar Cannon som nå har 5 sekunder ekstra omlastingstid, mens noen av endringene bare er fine buffs, som Laser Cannon og LAS-5 Scythe som får økt skade.

Det blir også vanskeligere hvis du velger å kjempe uten en full gruppe på fire. Som skrevet i oppdateringsnotatene: "Patrulje-gyting har blitt økt når det er færre enn 4 spillere. Jo færre spillere, jo større er endringen. For 4-spilleroppdrag vil det ikke være noen endring sammenlignet med før. Den største merkbare endringen vil være for solospillere på høyere vanskelighetsgrader."

Så beklager hvis du er noen som liker å spille spillet alene, du kommer til å bli sittende fast med mange fiender som jager deg ned. Vanligvis ser vi at spill går i motsatt retning når det gjelder å legge til flere fiender jo flere spillere det er, men det ser ut til at Arrowhead virkelig vil at du skal få noen venner.