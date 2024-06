Helldivers II-regissør i debatt om vanskelighetsgrad med FromSoftware

HQ

Med lanseringen av Elden Ring: Shadow of the Erdtree er det nok en gang debatt om FromSoftwares spill og vanskelighetsgraden i dem. For å komme inn i DLC-innholdet må du først beseire en av grunnspillets vanskeligste bosser, og deretter har du en enda tøffere reise foran deg.

Noen mener at Shadow of the Erdtree er på grensen til for vanskelig, men Helldivers II -regissør Johan Pilestedt holder fast på at det er plass til denne typen vanskelighetsgrad i spill. I en sitat-tweet sa han "godt spilldesign er å fremkalle følelser mer enn noe annet."

Da noen reagerte på at FromSoftware gjør spillene sine for vanskelige for et bredere publikum, bemerket Pilestedt at "Et spill for alle er et spill for ingen. Man må alltid henvende seg til et utvalgt publikum."

Helldivers II er et spill som også kan straffe spillerne, spesielt de som velger Helldive-vanskelighetsgraden, men uten tvil er Helldivers II en tittel som har vært tilgjengelig for alle, på grunn av den brede appellen og de forskjellige vanskelighetsgradene som gjør det mulig for alle å spille.

Hvor står du i debatten om spillets vanskelighetsgrad?