Helldivers II-regissøren avslører hvordan spillet holder seg relevant

Nå for tiden er det litt rart å se et spill vare i offentlighetens minne i mer enn en måned eller så. Husker du Palworld eller Hogwarts Legacy i fjor? Flotte spill som trakk millioner av spillere, men som ikke klarte å skape den samme varige stemningen som for eksempel Elden Ring.

Det er veldig vanskelig å holde seg relevant, men for live-service-spill som Helldivers II er det nødvendig for å overleve. I en kommentar i en Reddit-tråd der Helldivers II -spillere ble beskyldt for å være sutrete la Johan Pilestedt til litt kontekst om hvordan Arrowhead Game Studios driver Helldivers II.

"Vi ønsker å levere det beste i bransjen, og vi kalibrerer innsatsen vår med å fikse kontra nye ting. Det er lett å si "bare fiks, ikke legg til", men realiteten i denne bransjen er at vi må gjøre begge deler for å holde oss relevante."

"Vi er i ferd med å finne ut av det, kravene og forventningene til studioet er høye, alles øyne er rettet mot oss, og vi har et eneste mål - å gjøre dette til det beste live-spillet du noensinne har spilt. Vi må bare finne rytmen og balansen. Det er et hett tema i studioet, og jeg beklager de slurvete feilene vi har gjort den siste tiden."

Fansen liker fortsatt spillet, men det er noen som hevder at Helldivers IIs popularitet ikke har gjort det så mange tjenester som man skulle tro, ettersom det har åpnet Arrowhead Game Studios for kritikk fra folk som skulle ønske at spillet var noe annet, i stedet for å sette pris på det for det det er. Denne gruppen er imidlertid utrolig liten, og selv om det alltid er noe å jobbe med, har de fleste akkurat nå det gøy med å drepe roboter og bugs.