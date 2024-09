Helldivers II spillere oppdager tredje fiendefraksjon i spillet

HQ

Fans av de originale Helldivers vil vite at det er mer enn bugs og bots å kjempe der ute. Det har gått rykter om andre fiendefraksjoner i noen tid, og mens fansen fortsatt har vært ganske fornøyd med å kjempe mot de to fiendtlige typene som er der ute, kan en annen snart være på vei.

Som oppdaget av Reddit-brukeren NJRhailFire (takk, PCGamer), på kartet i spillet for Helldivers II, var det et kort øyeblikk da en tredje trussel mot Super Earth var tilgjengelig for å se. Illuminate kan være alt annet enn bekreftet for noen på dette tidspunktet, men Arrowhead la igjen en melding til oss som Super Earth, og sa følgende :

"Noen helvetesdykkere kan ha lagt merke til et nylig strømbrudd i Major Order Communication Display. Problemet er nå løst."

Denne feilen var angivelig forårsaket av menneskelige feil og menneskelige levninger, men det er en spennende forsmak på hva som kan komme i Helldivers II. En ny fiendefraksjon vil sannsynligvis se et nytt utbrudd av spillere.