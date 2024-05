Helldivers II-spillerne vil få en "review bombing"-kappe

HQ

Arrowhead Game Studios er alltid klar over hva fansen snakker om, og med tanke på at det kommer til å bli vanskelig å glemme hele PSN-saken fra for et par uker siden har teamet som jobber med Helldivers II bestemt seg for å gjøre noe ut av det.

Som twitret av Arrowhead-sjef Johan Pilestedt vil spillerne få en ny kappe for å huske PSN-bråket. Det er en svart kappe med to røde streker som representerer de negative anmeldelsesscorene spillet fikk på Steam etter Sonys beslutning om å tvinge spillere til å koble spillet sitt med en PSN-konto.

Helldivers II har foreviget store begivenheter med en gratis kappe. Veteraner fra Malevelon Creek bærer fortsatt kappene sine med stolthet den dag i dag. Dette blir imidlertid første gang det lages en kappe til en stor hendelse som teknisk sett finner sted utenfor spillet. Forhåpentligvis vil vi ikke ha en annen katastrofe som trenger sin egen kappe på en stund.