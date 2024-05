Helldivers II utviklere får trusler fra "virkelig bedritne individer i samfunnet"

HQ

Man skulle tro at det ville være flott å få en skikkelig hit med et spill som selger millioner. Men som med så mye annet er det som regel en bakside, og det er tilfellet for svenske Arrowhead Game Studios, som fikk en kjempesuksess med Helldivers II.

I et intervju med GamesIndustry.biz forklarer kreativ leder Johan Pilestedt at den enorme populariteten også har ført til at mange idioter spiller spillet, og det merkes dessverre på flere måter. Ikke minst gjennom uanstendige trusler og hat mot de ansatte som i bunn og grunn bare prøver å holde oss underholdt:

"Den store forskjellen nå, som er forferdelig, er mengden trusler og uhøflig oppførsel som folk i studioet får fra noen virkelig bedritne individer i samfunnet. Det er noe nytt vi må forholde oss til."

Den nye administrerende direktøren Shams Jorjani deler Pilestedts syn og forklarer hvordan de prøver å håndtere sine mest giftige fans:

"Nesten alle spill har litt giftighet i fellesskapet, men med disse store tallene får du bare så mange, så vi må jobbe med fellesskapet for å få dem til å moderere seg selv, gi folk verktøyene til å snakke med hverandre på en positiv måte, slik at vi kan fortsette å snakke åpent med spillerne. Jo flere stemmer som blir lagt til koret, jo mer komplekst blir det."

En trist utvikling, selvfølgelig, og det er alltid fascinerende tragisk at noen synes at hat og trusler er rimelige virkemidler å bruke fordi det er noe de ikke liker i et underholdningsprodukt.