Helldivers II vil ikke oppdateres like ofte fremover

I løpet av de første månedene siden lanseringen av Helldivers II fikk vi noen ganske store spilloppdateringer. En mech ble lagt til, våpen som var utrolig sterke ble gjort praktisk talt ubrukelige, og noen spillere slet med å holde tritt med alt som foregikk.

Nå ser det imidlertid ut til at utvikleren bak spillet ønsker å bremse oppdateringshastigheten. Helldivers IIs community manager, Twinbeard, postet på Discord (via PC Gamer) at dette faktisk var planen.

"Vi ønsker å ta litt mer tid til denne og potensielt mellom fremtidige oppdateringer," skriver Twinbeard. "Siden vi føler at kadencen sannsynligvis har vært litt for høy til å kunne opprettholde den kvalitetsstandarden vi ønsker og dere fortjener. Å patche mye kan lett forstyrre arbeidsflyten og tar mer ressurser enn du kanskje tror. Det må planlegges, implementeres, overvåkes, eventuelt justeres i hotfixes osv. I dette tilfellet foretrekker vi å strekke det litt ut, forhåpentligvis med et godt resultat."

Det er ikke sagt noe om hvor lang tid disse oppdateringene vil ta å komme nå, men det ser ut til at det vil bli tenkt mye mer på dem. Forhåpentligvis vil dette ikke bremse spillmesteren Joels arbeid med å gi oss nye oppdrag å gå på.