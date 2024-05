Helldivers IIs community manager permittert på grunn av kommentarer om tvungen PSN-lenking

HQ

Helldivers II Forrige helg eksploderte det med god grunn, da det plutselig ble avslørt at spillere i over hundre regioner ikke lenger ville få tilgang til spillet som følge av en tvungen PSN-lenke for PC-brukere. Denne avgjørelsen har siden blitt reversert, men på det tidspunktet forårsaket den en enorm PR-katastrofe.

Den katastrofen ble til og med støttet av noen medlemmer av Arrowhead. Spesielt oppfordret community manager Spitz spillere til å gjøre sine tanker kjent på spillets anmeldelsesside. Mange i Arrowhead delte frustrasjonene til spillerbasen, men ettersom det virket som om hendene deres var bundet, var det eneste Spitz kunne gjøre å fortelle spillerne hvor de kunne gå og lufte sinnet sitt.

Spitz har imidlertid tilsynelatende fått sparken på grunn av denne handlingen. Som delt på Discord (via GamesRadar), forklarte Spitz at de ikke lenger jobber på Arrowhead, og at beslutningen om å forlate ikke var frivillig. "Generelt er det ikke en god idé å be folk om å refundere og legge igjen negative anmeldelser når du er en community manager," skrev de. "Jeg setter pris på all støtten, og jeg setter enda mer pris på at alle kan spille spillet igjen uten restriksjoner. Jeg visste at jeg tok en risiko med det jeg sa om refusjon og endring av anmeldelser. Jeg står ved det. Det var min jobb å representere fellesskapet, og det var det jeg gjorde."

Helldivers II Spillerne vant krigen, men de mistet en god venn i Spitz på veien.