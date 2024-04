Helldivers IIs nye, massive oppdatering øker nivågrensen, legger til flere planetariske farer og nye, dødelige roboter.

HQ

Arrowhead Game Studios har nettopp sluppet en 500-kilos bombe av en oppdatering. Helldivers II versjon 01.000.200 er en stor oppdatering av flerspillersuksessen, og ser ut til å gi oss mye nytt uten egentlig å legge til noen nye leker.

Ja, det er ingen nye våpen eller noe sånt, men det er nå en massiv ny nivågrense å nå. Nivågrensen i Helldivers II har gått fra 50 til 150, og for å gjøre spillet litt mer spennende mens du strever for å nå dette nye nivået, er det også lagt til nye planetariske farer.

Snøstormer og sandstormer vil nå konkurrere med roboter og insekter om hvem som klarer å drepe deg først. På oppdragssiden blir det imidlertid litt enklere, for Arrowhead skisserte at oppdragene med personellevakuering vil få nye gytepunkter for personellet, og at du må evakuere færre av dem for å lykkes på høyere vanskelighetsgrader.

Det er også endringer for mange våpen, så husk å ta en titt på de fullstendige oppdateringsnotatene for å se om favoritten din har blitt forbedret eller forringet.