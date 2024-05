Helldivers II's nye Warbond vil gjøre det enkelt å drepe roboter

HQ

En ny Premium Warbond er på vei til Helldivers II neste uke. Et Warbond fungerer som et Premium-kamppass, og kommer med nye skins, våpen og mer som du kan fordype deg i. Hvis du er en fan av snøbiomer og drakter for å holde deg varm, la oss håpe at du har spart opp nok Super Credits.

Tre nye primærvåpen er på vei til Helldivers II, inkludert en ny angrepsrifle, maskinpistol og plasmapistol. Selv i kulden kan du skru opp varmen med den nye branngranaten. Til slutt er det også en ny pistol du kan bruke.

Polar Patriots slippes 9. mai, og du finner mer informasjon i traileren nedenfor.