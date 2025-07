Helldivers IIs nyeste Warbond bytter ut jetpacks med warp-packs

HQ

Den nyeste Helldivers II Premium Warbond har blitt avslørt, og den kommer direkte fra Super Earths vitenskapsdepartement. Som du kan forvente av en Warbond med vitenskapelig tema, er Control Group full av prototypeutstyr som ser like ødeleggende ut for deg som for fienden.

Først og fremst får vi en titt på de nye rustningssettene, som er den tunge rustningen AD-49 Apollonian og den mellomstore rustningen AD-26 Bleeding Edge. Det andre settet ser ut til å ha en fordel (skjønner du?) I hvert fall for meg, fordi det får Helldiveren din til å se ut som en insekt.

Når det gjelder våpen, starter vi med den nye primære VG-70 Variable, som er en flerløpet rifle som kan gi deg ganske mye knock back. Så har vi stratagem PLAS-45 Epoch, et våpen som skaper en liten, men kraftig elektrisk eksplosjon, som selvfølgelig også kan sprenge deg i luften. Den kastbare G-31 Arc skaper en lignende effekt.

LIFT-182 Warp Pack er et annet stratagem som gir deg muligheten til å teleportere deg en kort avstand, og lage et lite ormehull som river fiender i stykker der du hopper. Men vær forsiktig med dette utstyret, for som alt annet i Control Group kan det sprenge deg i luften.

Control Group lanseres på Helldivers II den 17. juli.