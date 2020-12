Helldivers-skaperne lager nytt skytespill til PC, PS5 og Xbox

Svenskene i Arrowhead Game Studios har etter snart elleve år fått rykte på seg for å lage noen ganske underholdende spill takket være Magicka, The Showdown Effect, Gauntlet og ikke minst Helldivers. De har ikke tenkt å gi seg med det første heller.

Studioet kan avsløre at arbeidet med et nytt tredjepersons skytespill med samarbeidselementer for PC og de nyeste konsollene har startet. Oppskriften skal i kjent stil være satirisk humor, intens action og endringer basert på tilbakemeldingene våre. Det høres uansett som om de har høyere ambisjoner denne gangen, for grunnen til en såpass tidlig annonsering er at de ønsker å utvide betraktelig fra å bare være 65 utviklere. Skjermbildet vi har fått tyder på at dette også gjelder grafikkmessig.