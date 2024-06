Hello Again vil at du skal bryte en tidssløyfe på en avslappende øy

Soloutvikleren Dwight Davis ønsker å underholde deg en natt eller to neste år. Som en del av utstillingsvinduet Day of the Devs har vi nettopp blitt vist et glimt av Davis 'kommende prosjekt Hello Again, en tittel laget av studioet hans Soup Island.

Dette er et lite indieeventyr som hevdes å vare 3-4 timer i varighet. Vi blir fortalt at gameplayet innebærer at spillerne får i oppgave å bryte en tidssløyfe alt på en øy som er avslappende og beroligende, og fullpakket med rare steder å utforske, åtte karakterer å møte og bli venn med, pluss urverkspuslespill å knekke for å bryte sløyfen. Selv om vi ikke er sikre på om vi ønsker å bryte sløyfen og forlate denne herlige øya.

Hello Again Spillet kommer til PC neste år, og med avsløringen i tankene kan du se noen få bilder av spillingen nedenfor.