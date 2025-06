Hello Games avduker No Man's Skys gigantiske gratisoppdatering for Nintendo Switch 2

HQ

Sannheten er at med hver nye oppdatering vi har mottatt i løpet av de nesten ti årene som har gått siden utgivelsen av No Man's Sky, har det blitt mer og mer tydelig at Sean Murray og teamet hans ønsket å omdefinere konseptet "Redemption" i videospill. De har for lengst gjort seg fortjent til både bransjens og spillernes respekt ved å levere massivt innhold og tekniske utvidelser til sin prosedurale romutforskningstittel, og vi ser frem til å høre mer om deres neste prosjekt, Light no Fire, i dagene som kommer.

Men som vi alle vet, er det i morgen lanseringen av Nintendo Switch 2, og Sean Murray har tatt til video for å overraske med å avsløre den nye No Man's Sky-oppdateringen for Nintendo Switch 2.

Som regissøren i spillet forklarer og lister opp i innlegget på X, vil No Man's Sky på Nintendo Switch 2 dra full nytte av den nye maskinvaren, og legge til 4K-teksturoppløsning, FPS- og skarphetsforbedringer, både i spillet og i menyen, forbedret geometri, støtte for Switch 2s nye gyroskop, DLSS + DRS, tillegg av bosetninger (lenge etterlengtet av alle spillere), samt progresjon og kryssspill med spillere på andre plattformer, slik at du sømløst kan ta spillet ditt fra din nåværende konsoll eller PC til Nintendo Switch 2.

Denne oppdateringen vil være tilgjengelig fra og med i morgen i forbindelse med lanseringen av den nye konsollen, og vil som alltid være helt gratis. Forbedringspakken vil også komme som en del av Beacon-innholdet til alle andre støttede plattformer.

Skal du debutere med din nye Nintendo Switch 2 ved å utforske det uendelige universet i No Man's Sky?