Hello Games jobber på ny IP som er like ambisiøs som No Man's Sky

Alt tyder på at Hello Games har lært leksa si, og de har også forvandlet No Man's Sky fra en av de mest kontroversielle lanseringen i nyere tid til en ganske positiv "redemption story". Ikke bare jobber de på nytt gratisinnhold til spillet, de er også i gang med å forme deres neste spill.

I et intervju med IGN forteller stifter Sean Murray at dette nye spillet kan sammenliknes med No Man's Sky når det kommer til ambisjonsnivået:

"For a while now we've been working on something pretty ambitious in the background. It's a small team but we like it that way. Similar to No Man's Sky, it's the kind of project that even if we had a thousand people working on it, it'd still seem impossible."

Han slår imidlertid fast at de vil fortsette å støtte No Man's Sky med store utvidelser, som vil fortsette å være gratis for alle.