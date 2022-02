Hello Games: No Man's Sky er langt fra ferdig

HQ

No Man's Sky er et av spillbransjens mest positive eksempler når det kommer til å redde havarerte prosjekter. Hello Games la seg flate etter en katastrofal lansering og ga siden spillerne eksakt hva de hadde lovet og betydelig mer enn det - men de er fortsatt ikke ferdige.

I et intervju med IGN sier skaperen Sean Murray at de ikke er i nærheten av å betrakte spillet som ferdig:

"As many updates as we've done since launch and as many bucket list items we've checked off, our list of things we're excited about never seems to get any shorter. The team are always coming up with new things that they want to do with the game: new content and features and areas for improvement. I'm amazed that the energy levels are as high now as they've ever been. We tend not to talk about what's on that list publicly but suffice to say we're not done yet by a long shot."

Det betyr nok at vi ikke bør forvente oss noe nytt stort prosjekt fra Hello Games annet enn No Man's Sky-oppdateringer og små sideprosjekter som The Last Campfire de nærmeste årene.