Hello Games viser frem det kommende The Last Campfire

Hello Games er mest kjent for sitt science-fiction-eventyr No Man's Sky, men før det lagde det et motorsykkelspill med stuntmannen Joe Danger - og nå er de i gang med noe helt annerledes igjen.

Første gangen vi fikk høre om The Last Campfire var i slutten av 2018, men først i år, i sammenheng med Inside Xbox, fikk vi en ordentlig titt på det. De bød på nærmere fem minutters gameplay som du finner nedenfor. Spillet slippes til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One i sommer.