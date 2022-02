Hello Neighbor 2 kommer også til PlayStation 4 og 5

HQ

Hello Neighbor ble en veldig stor suksess, men om du har gått glipp av det, handler det altså om et actioneventyr der du skal snike deg inn og finne ut av hva som foregår i din skumle nabos hus. Så tidlig som i 2020, under Geoff Keighleys Summer Game Fest-pre-show, avslørte utvikleren tinyBuild oppfølgeren Hello Neighbor 2 til PC og Xbox, som egentlig skulle slippes i 2021.

Men slik ble det ikke, og det kan vi takke pandemien for. Nå avsløres det dog at flere spillere får muligheten til å nyte eventyret når det endelig slippes. Via en tweet meddeles det nemlig at Hello Neighbor 2 også kommer til PlayStation 4 og 5. Forhåndsbestillingene starter på PlayStation Store 7. april, og om du bestemmer deg for å kjøpe det får du også umiddelbar adgang til den eksklusive beta-versjonen som starter samme dag.

For mer informasjon kan du se utviklerens innlegg på PlayStation-bloggen, og glem ikke å ta en kikk på den nye traileren nedenfor!