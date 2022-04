Hello Neighbor 2 slippes i desember - prøv det allerede nå

HQ

Som lovet har Hello Neighbor 2 sin beta startet i dag, men det er ikke den eneste godbiten tinybuild har på lur.

Studioet kan også avsløre at Hello Neighbor 2 vil lanseres for fullt den 6. desember, og derfor har åpnet opp for at alle som forhåndsbestiller spillet får tilgang til betaen. Denne betaen vil ikke inneholde noen form for spoilere, så en av de få minusene er at denne ikke lar oss knuse vinduer og bokser enda.

Om betaen gir skikkelig mersmak er det greit å nevne at Deluxe-utgaven gir deg spillet allerede den 1. desember og litt annet snadder du kan se i det nederste bildet.