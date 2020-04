Hellpoint blir utsatt til senere på året

Såkalte "souls-likes", spill inspirert av FromSoftwares Souls-serie, er meget populære, og mange ventet derfor håpefullt på det kommende Hellpoint, som skulle komme neste uke, men det har nå blitt utsatt.

Ja, som Wasteland 3, Minecraft Dungeons og The Last of Us: Part II, så er det dessverre corona-relaterte problemer som har forårsaket utsettelsen. I en pressemelding bekrefter utvikleren Cradle Games at spillet nå ankommer i løpet av årets tredje kvartal.

"We know you are disappointed by this sudden delay. Believe us—we're equally frustrated having to do this at such short notice. However, the delay presents an opportunity to release an even better game this summer. We hope you understand our intentions and we also hope you will stick with us for a couple of extra months. The support of the community is crucial for us. Thank you for all your love and encouragement!"

Det er mulig å prøve spillet nå via en spillbar prequel/teaser ved navn Hellpoint: The Thespian Feast, som er på Steam nå. Spille kommer også til konsollene.