Frem til klokken 17 neste torsdag er det som kjent Amnesia: Rebirth og Riverbond du kan skaffe deg gratis på PC via Epic Games Store. Det viser seg at spillene som da overtar plassen er ganske annerledes.

For nå vet vi at det er Just Die Already og Paradigm som blir gratis på Epic Games Store fra og med klokken 17 den 28. april.