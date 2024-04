Helt ny karrieremodus i F1 24

HQ

For første gang vil du få muligheten til å kjøre som virkelighetens Formel 1-førere i karrieremodusen. Er du en like god sjåfør som Max Verstappen og får til å være like dominant når du styrer nederlenderen, eller kan du gjøre det langt bedre enn hva Lance Stroll klarer i pappas bil? Nå får du muligheten til å prøve akkurat det. Spill som din favoritt og bygg på deres statistikker og rykte i sporten, eller så kan du ta kontroll over en av de legendariske førerne og sette de tilbake bak rattet for å fortsette deres æra.

For oss nordmenn er det ekstra moro å kunne velge å ta kontroll over Dennis Hauger og prøve å få han opp i det gjeveste selskap. Som hvilken som helst fører kan du nemlig ende opp med kontrakt i enten F1 eller F2 når nye kontraktsforhandlinger tar til. Ønsker du ikke å bruke en av førerne fra virkeligheten kan du lage din egen fører og bygge deg opp fra bunn.

Det gjelder ikke bare å komme først i mål for de førerne som kjører for de svakere lagene. Ofte er det vel så viktig å være best blant de to førerne i samme lag da dette gir deg muligheten til å bestemme mer i utviklingen av bilen. Ditt rykte og din posisjon i laget kan forbedres ved å utføre forskjellige utfordringer gjennom sesongen.

Helt nytt for året er også hemmelige møter med både eget og andre lag. Her kan du ha samtaler med rivalen i smug for å se om det kan være et bedre tilbud på bordet den kommende sesongen for eksempel, men du må samtidig være forsiktig slik at du ikke blir tatt på fersken. Det kan gjøre forholdet dårligere til både ditt nåværende og andre lag.

Gjennom karrieren bygger du på ditt eget rykte ved å fullføre utmerkelser hele tiden. Dette kan være ting som å sette raskeste rundetid x antall ganger, antall poeng i mesterskapet eller antall ganger du har kvalifisert topp 5 med mer. Alt dette vil forsterke din posisjon i Formel 1-historien.

Helt nytt av året er såkalte sosiale karrierer. Her får du et fast oppsett å bruke i én episode før kriteriene endres neste episode. Her velges hvilken bil du skal kjøre i denne perioden og hvilke baner. Dette endres periodevis uten at det er satt noen fast lengde på hver episode, men et par-tre uker vil nok være normalen slik vi forsto det. Dette er ikke bare for de mest hardbarka førerne, men er delt opp i fire forskjellige vanskelighetsnivåer på AI-motstanderne, som gjør at alle konkurrerer på lik linje, og man får belønninger ut fra hvor høyt man plasseres i de forskjellige nivåene.

Alle de nye tilskuddene til karrieremodusen vil også overføres til co-op karrieren, hvor du kan kjøre sammen med en venn.

F1 24 blir tilgjengelig 31. mai for de som kjøper standardutgaven, og tre dager tidligere for de som kjøper Champions-utgaven. Spillet utgis på PS4/5, Xbox One/Series og PC.