Heng med oss og se kveldens The Elder Scrolls Online Reveal Event!

Denne kvelden klokken 21 planlegger Bethesda å endelig avsløre sine 2022-planer for The Elder Scrolls Online.

Er du nysgjerrig på hva du kan forvente? Det er vi også! Derfor kommer vi til å være vert for Reveal Eventet på vår liveside, der vi også skal dele våre tanker og teorier, se eventet og dele eksklusiv informasjon like etter!

Ikke gå glipp av dette, og pre-showet starter kl 20:50 her på Gamereactor.

