Hennessey tilbakestiller kraftdynamikken med avdukingen av verdens kraftigste bil med manuelt gir

Hennessey-folkene er låst i en evigvarende kraftkamp med Bugatti, Rimac, Pagani, Koenigsegg og de andre hyperbilprodusentene i et forsøk på å tilby den enstemmig kraftigste eller raskeste bilen på markedet. Nå har Hennessey avduket et kjøretøy som nok en gang har brakt tittelen hjem til den amerikanske produsenten.

Denne bilen, som går under navnet Venom F5-M Roadster, drives av en Fury V8 -motor som yter hele 1 817 hk. Til sammenligning yter en M1 Abrams stridsvogn bare rundt 1 500 hk! Riktignok er Venom F5-M Roadster betydelig lettere enn en stridsvogn, men dette ytelsesnivået er nok til at bilen blir kalt den kraftigste bilen med manuell girkasse på markedet.

Haken er at du må ut med mye penger for å få denne typen ytelse. Prisantydningen er satt til 2,65 millioner dollar, men siden det bare vil bli laget 12 av disse bilene, vil det utvilsomt være noen få interessenter som ønsker å gå over den prisen for å sikre seg sin egen personlige modell.

Selv om de nøyaktige spesifikasjonene og fartsrekordene til denne bilen ennå ikke er avslørt, er Venom GT Spyder fra 2016 fortsatt ansett som verdens raskeste kabrioletbil og innehaveren av verdens raskeste åpne toppfart på 265,5 mph, noe som betyr at det ikke ville være galskap å tro at Venom F5-M Roadster vil nå lignende tall.

