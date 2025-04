Henrique Olifiers på DevGAMM: "Brukergenerert innhold i dataspill har alltid vært enormt"

HQ

Brukergenerert innhold (UGC) i dataspill har eksistert i mange, mange år. På PC-plattformen, og spesielt på Steam, har vi sett brukere lage modifikasjoner til favoritttitlene sine. I enkelte tilfeller har en community-mod gitt opphav til et nytt spill, som i tilfellet DayZ, som ble født ut av en ARMA 2-mod. Denne typen innhold er også et markedsføringsverktøy, og på DevGAMM i Gdańsk snakket vi med Henrique Olifiers, medgrunnlegger av Bossa Studios, om UGC og dets reise i bransjen.

"Det er ubestridelig at brukergenerert innhold er stort og alltid har vært det, men det er ikke alle som har innsett det", kommenterte Henrique Olifiers. "Counter-Strike var en Half-Life-mod, Dota var en Warcraft 3-mod, det er brukergenerert innhold som ble til et produkt." Disse titlene måtte bli et produkt i seg selv for å kunne tjene penger på dem, noe som gjorde spillerne til innholdsskapere i tillegg.

Det er også verdt å nevne at titler som Fortnite, Minecraft eller Roblox, med millioner av brukere, i de senere årene har hatt glede av mods laget av andre spillere. De genererer millioner av dollar med sine kreasjoner, noe som viser flere måter å tjene penger på for brukere som ønsker å designe sine egne prosjekter.

Hvis du vil se hele intervjuet, kan du se det nedenfor med undertekster.