Henry Cavill beskriver den "vanskelige" prosessen med å bringe Warhammer 40,000 til film og TV

Selv om vi kanskje aldri får vite den egentlige grunnen til at Henry Cavill forlot Netflix' The Witcher, tror mange fans at han var uenig i de kreative frihetene serien tok seg fra bøkene, og til tider gikk helt bort fra historiene deres. De samme fansen jublet da de fant ut at Cavill fikk en kreativ kontroll som han ikke hadde hatt før i sine kommende Warhammer-prosjekter med Amazon.

I en samtale med Esquire fortalte Cavill om sin "drøm som går i oppfyllelse" om å utvikle filmer og serier for Warhammer 40,000 IP, samt noen komplikasjoner. "Det er annerledes enn det jeg har gjort før, i den forstand at jeg ikke har hatt hånden på rorpinnen før", forklarte han. "Det er fantastisk å gjøre det. Det er en vanskelig og svært kompleks IP, og det er det jeg elsker med den."

"Utfordringene som følger med å sette dette på papiret på en måte som yter rettferdighet til kompleksiteten, finurligheten og nyansene, er en utfordring jeg liker enormt godt."

Warhammer 40 000 er en IP med en skala som få universer kan matche. Milliarder av liv kan gå tapt i en konflikt som - i det større bildet av settingen - er ganske forglemmelig. Det finnes utallige karakterer, fraksjoner og øyeblikk å fokusere på, eller Cavill og teamet kan skape noe helt nytt. Vi får vente og se hva han finner på.