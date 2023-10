Henry Cavill og Chad Stahelskis Highlander fortsetter hos Lionsgate

HQ

Nå er det offisielt: En ny Highlander-film er på trappene, med John Wick-regissør Chad Stahelski i spissen og Henry Cavill i hovedrollen.

Tilbake i september rapporterte vi at Stahelski allerede var ganske begeistret for prosjektet og hadde noen ideer om hva det ville inneholde. Nå har Deadline bekreftet at filmen går videre. Det rapporteres at filmskaperne håper å starte produksjonen i 2024.

Stahelski skal også jobbe med en Ghost of Tsushima-filmatisering. Det er ikke rapportert om han kommer til å prioritere dette prosjektet fremfor videospillfilmatiseringen.

