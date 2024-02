Henry Cavill ser ut til å glede seg til å lede Amazons Warhammer 40 000-univers

HQ

Henry Cavill har vært nerdenes konge en stund nå. Kjekk, muskuløs, interessert i WoW-raiding, Warhammer, The Witcher og mye mer. Der har du den perfekte mannen. Til og med Hollywood ser ut til å elske ham, siden han nå har fått ansvaret for sitt eget filmunivers.

I et nytt intervju med Josh Horowitz snakket Cavill om å lede Amazons versjon av Warhammer 40 000. "Det er det største privilegiet i min yrkeskarriere å få denne muligheten", sa han. "Jeg kan ikke si for mye, igjen, det er fortsatt tidlig, men å få denne muligheten til å bringe det til skjermen og stå ved roret slik at det kan være trofast, er nøkkelen for meg."

"Dette er noe jeg har jobbet med siden jeg var barn", fortsetter han. "Det er dette jeg dagdrømmer om på fritiden, også som voksen. Og jeg får lov til å sette det ut i livet. Og det finnes ingen bedre grunn til at jeg begynte i bransjen enn å gjøre noe slikt, og jeg er veldig glad for å være her."

Cavill skal spille hovedrollen i og produsere det nye filmuniverset. Det er fortsatt hemmeligstemplet, men fansen er spent på å se hva Amazon kommer til å filmatisere.